Amos cherche (toujours) son prochain directeur général

Amos continue de chercher le joyau pour son poste de directeur général.

L'actuel dg, Guy Nolet, a déjà plusieurs fois repoussé sa retraite, mais il semble que 2022 sera sa dernière année.

Dans le meilleur des mondes, il accueillerait son successeur pour passer le flambeau.

Le poste de dg est important dans une ville, alors qu'il ou elle assure la planification et le contrôle des activités municipales.

«On va chercher quelqu'un avec des compétences, une connaissance du monde municipal et une très bonne connaissance du milieu. On a bon espoir de trouver la perle rare. Notre milieu est attrayant, dynamique et on a déjà une très bonne organisation.»

- Sébastien D'Astous, maire d'Amos