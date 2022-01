Amos veut faire partie de la relance économique

Amos veut faire partie de la relance

Amos demande au gouvernement provincial de l'impliquer dans la relance économique.

En échange, la Ville a besoin d'aide pour atténuer les grandes pénuries qu'elle connaît.

Les défis sont majeurs : la main-d'oeuvre, le logement et les garderies.

«Il y a des projets qui tardent, ça fait trop longtemps qu'on en parle. Avec le taux de chômage qu'on a, on a la capacité de faire travailler des gens. On a une région qui le potentiel, il faut que le milieu municipal soit prêt et que les ministères nous aident. On participe au PIB du Québec et on peut en faire encore plus.»

- Sébastien D'Astous, maire d'Amos