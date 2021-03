André Tourigny avec Hockey Canada pour une autre année

André Tourigny signe un contrat d'un an avec Hockey canada et participera aux quatre tournois internationaux d'envergure à venir.

Il sera entraîneur adjoint au Championnat mondial 2021 à Riga, en Lettonie, ainsi qu'aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Beijing, en Chine.

Il fera un retour à titre d’entraîneur-chef au Championnat mondial junior 2022 à Edmonton et Red Deer, en Alberta, et il occupera le même poste au Championnat mondial 2022 à Helsinki et Tampere, en Finlande.

L'ancien entraineur-chef des Huskies à mener équipe Canada junior à une médaille d'argent lors du dernier championnat mondial junior.

André Tourigny a dirigé la meute pendant 11 saisons entre 2002 et 2013.