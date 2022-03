Appel d'offres pour la réfection de la Courbe Brière

Après des années à en parler, il semble que plus rien n'arrête une réelle correction de la courbe Brière, à Rivière-Héva.

Le ministère des Transports est en appel d'offres pour le gros des travaux, soit le réaménagement proprement dit.

En principe, il faut construire une nouvelle route de 2km, incluant une voie de dépassement, ce qui va reléguer la route actuelle en chemin municipal.

L'endroit a été le théâtre de plusieurs accidents graves au fil des ans, dont un mortel en 2003.

«Ça va être merveilleux, on sait que la courbe est problématique et qu'il y a eu plusieurs accidents. Il va y avoir une voie de dépassement vers Val-d'Or, ça va être plus fluide pour les automobilistes.»

- Chantal Thibault, mairesse de Rivière-Héva