Après les turbulences, le cours de pilotage va bien à Val-d'Or

Le cours de niveau collégial de pilotage d'avion multimoteur est bien en selle à Val-d'Or.

Annoncé en 2018, il a finalement pu prendre son envol en janvier de cette année.

L'École d'aviation de Rouyn-Noranda, qui dispense le cours à Val-d'Or, a même acheté des Cessna 172 pour suffire à la demande.

Pour cette première mouture, il y a quatre étudiants, dont deux autochtones.

«C'est quelque chose que je ne pensais pas possible dans le passé, mais là, je suis ici, je suis vraiment heureux. Ça va super bien la formation, c'est le fun.»

Les compagnies aériennes autochtones ont embarqué dans le projet, dont Air Creebec, Air Inuit et Propair.

Le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais, sur les débuts de cette attendue attestation d'études collégiales :

«Il va falloir s'assurer que les autochtones de partout dans le Nord connaissent les programmes de soutien financier qui existe. Former des pilotes ici, ce n'est pas fou, c'est un beau rêve. L'Abitibi-Témiscamingue s'est développée par des bâtisseurs, voici, aujourd'hui on bâtit le Nord et partout dans le monde grâce aux avions, c'est normal qu'on en forme ici.»

- Sylvain Blais