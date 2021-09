Après un dur coup, Chez Pascal se relève

Victime d'un important brasier à la fin août, le restaurant Chez Pascal renaîtra de ses cendres, à Amos.

En octobre, l'entreprise ouvrira ses portes dans les anciens locaux du casse-croûte du viaduc.

Après un dur coup, le propriétaire, Pascal Dubois, peut maintenant sourire.

«C'est sûr que du côté monétaire, on est toujours content de rouvrir. Rouvrir, ça vient cependant avec des dépenses aussi. Je suis allé me chercher une liqueur un soir et Michel, le propriétaire du casse-croute, m'a offert de me louer son local puisque lui il est fermé depuis deux ans. J'ai accepté son offre et je suis très content d'avoir eu cette chance-là. »