Arrestation à Val-d'Or : la charge s'alourdit

L'homme arrêté à Val-d'Or en fin de semaine voit son dossier judiciaire s'alourdir.

En plus d'un premier chef d'accusation déposé dimanche, 13 nouvelles accusations sont ajoutées par la Couronne.

On ne peut dévoiler l'identité de l'accusé, de sa victime ou même les chefs d'accusation.

Il en va de même pour les détails donnés devant le juge Carol Richer, de la Cour du Québec.

Tout ça est pour protéger l'identité de la victime.

L'accusé demeure détenu jusqu'à l'étape de l'enquête sur remise en liberté, à la fin du mois.

Me Jonathan Tondreau est l'avocat de Couronne et Me Érika Marier agit en Défense.