Aucune façon d'empêcher Michel Girouard de toucher sa pension

Il semble n'y avoir aucune façon d'empêcher l'ex-juge valdorien Michel Girouard de toucher sa pension.

Michel Girouard a démissionné jeudi, alors que la Cour suprême a refusé d'entendre sa cause, ce qui épuise toutes ses options pour éviter la révocation.

Alors qu'il était avocat en 2010, Michel Girouard aurait acheté une substance suspecte dans un commerce de Val-d'Or. Il a toujours nié que c'était un produit illégal comme de la drogue.

Depuis que l'histoire a éclaté au grand jour en 2012, Michel Girouard se battait pour conserver ses privilèges de juge.

Maintenant qu'il a démissionné, plutôt que d'être renvoyé, tout porte à croire qu'il aura sa pension, 155 000$ par année, jusqu'à sa mort.

C'est en plus de son salaire de juge de 300 000$ par année qu'il a touché sans siéger.

L'avocat à la retraite, Marc Lemay :

Michel Girouard a été nommé juge à la Cour supérieure en 2010. Depuis les allégations, plusieurs demandent une réforme en profondeur du processus disciplinaire de la magistrature.

«On nous dit au fédéral qu'on va revoir la loi sur la magistrature au Canada, qui n'a pas été revisée depuis plus de 20 ans. Même la Cour suprême et l'honorable juge Wagner ont dit qu'il était temps qu'on revoie cette loi pour que la discipline soit un peu plus coercitive.»

- Marc Lemay