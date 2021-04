Augmentation de cinq cas de covid-19 en région

L'Abitibi-Témiscamingue enregistre une hausse de cinq nouveaux cas de Covid-19 au cours de 24 dernières heures.

Quatre de ceux-ci se trouvent dans la MRC de la Vallée-de-l'Or alors que le dernier est déclaré au Témiscamingue.

Le nombre de cas actifs connait aussi une légère hausse de deux et se situe maintenant à 50.

Deux personnes sont toujours hospitalisées dont une se trouve aux soins intensifs.

Au fédéral, Santé Canada n'a pas l'intention de suspendre les livraisons du vaccin Johnson & Johnson, dont l'utilisation est sur pause aux États-Unis en raison de 6 cas de thromboses.

Le Canada a commandé 10 millions de doses.

Elles doivent commencer à arriver à la fin du mois.

Les autorités canadiennes surveillent de près la situation aux États-Unis et collaboreront avec la FDA et le fabricant pour rester informées des cas graves.

«On a un contrat. On acheter des doses de Johnson & Johnson et on espère que se sera des doses que l'on pourra utiliser pour protéger les Canadiens. On va prendre nos décisions en se basant sur les recommandations de Santé Canada et sur ce qu’eux voient dans le monde.»

-Justin Trudeau, premier ministre du Canada