Contrairement à Orléans Express, Autobus Maheux n'envisage pas un arrêt temporaire de ses services.

Autobus Maheux affirme que même si l'achalandage n'est pas énorme, certains organismes comme le CISSS-AT ont témoigné qu'il y avait de réels besoins.

Présentenement, deux allers retour par jour entre Montréal et l'Abitibi-Témiscamingue sont offerts.

Le transporteur ne prévoit pas encore de reprise des services régionaux.

Les inquiétudes chez Autobus Maheux sont surtout pour après la crise.

«Si on n’a pas de financement de la part du programme du gouvernement et du milieu pour pouvoir reprendre ces services régionaux là, on ne voit pas comment on pourrait être en mesure de les redémarrer lors de la reprise. C'est une préoccupation pour nous de trouver une solution.»

-Pierre Maheux, président de groupe Autobus Maheux