Beaucoup de neige attendue sur l'Abitibi-Témiscamingue

Il faudra sortir la pelle et le balai à neige, probablement plusieurs fois aujourd'hui, en Abitibi-Témiscamingue.

De fortes quantités de neige sont attendues.

Il pourrait tomber jusqu'à 30cm de neige aujourd'hui.

La répondante de la division des travaux publics à Val-d'Or et conseillère municipale, Lisyane Morin, a profité du conseil de Ville d'hier soir (lundi) pour solliciter la compréhension des citoyens :

«Comme malheureusement, notre équipe est en sous-effectif présentement, on va vous demander un peu de patience. Plus de patience que d'habitude. Je tiens aussi à féliciter publiquement notre équipe qui travaille très très fort pour tenir nos rues propres et déneigées. Patience et cordialité avec nos équipes, ce serait très apprécié.»

- Lisyane Morin