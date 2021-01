Biden passe déjà à l'action

Après des cérémonies d'investiture qui se sont déroulées dans le calme, le président américain Joe Biden n'a pas perdu de temps à se mettre en action.

Au total ce sont 17 décrets qu'il a ou va signer.

Il a entre autres mis fin au projet d'oléoduc Keystone XL entre l'Alberta et le Sud des États-Unis en plus de lancer un défi de 100 jours pour le port du masque avec la COVID-19.

Ce type d'action n'est pas unique à Joe Biden,

«Il y a des gestes très symboliques. Il faut laisser sa marque. Des fois, on doit faire les mesures qui ne sont pas nécessairement les plus controversées, mais les plus marquantes au début. C'est certain qu'il y a des choses qui vont prendre plus de temps. M. Biden dit qu'il veut combattre le suprémaciste blanc. C'est assurément une des grosses tâches qui l'attendent.»

-Ian Marcotte, enseignant en sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue