Bilan après un an de compostage dans la MRCVO

Le compostage est un succès dans la MRC de la Vallée-de-l'Or.

Entamée en novembre 2020, la cueillette porte-à-porte a permis de détourner plus de 1500 tonnes de l'enfouissement jusqu'ici.

C'est un gain économique important, alors que l'enfouissement coûte une centaine de dollars la tonne de plus que le compostage.

Le préfet de la MRC, Martin Ferron, est satisfait, même si du travail reste à faire :

«On s'était mis des objectifs, pour la première année, et on est à 80%. Il y a encore de la sensibilisation à faire, on a des réfractaires ou des gens qui y pensent pas, mais on souhaite atteindre presque 100%.»

- Martin Ferron