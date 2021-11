Bilan de campagne à Val-d'Or : les cartes sont jouées

Les candidats à la mairie de Val-d'Or sont en mode attente.

Léandre Gervais et Céline Brindamour pratiquement terminé leur campagne et seront assurément nerveux jusqu'à dimanche soir.

La campagne a été tranquille et s'est déroulée davantage dans l'ombre.

Certains reprochent aux candidats une campagne sans saveur, mais Céline Brindamour ne partage pas cet avis :

«La qualité de vie et l'écoute des citoyens, ça n'a pas toujours été évident, mais en 2021, c'est attendu. Les citoyens veulent partager leurs préoccupations. Les gens veulent se faire entendre et donner leurs idées.»

Son opposant, Léandre Gervais, lance quand même une pointe à son ancienne collègue conseillère municipale :

«Moi et Céline, nos idées sont à 180 degrés l'un de l'autre. L'approche est bien différente. Céline dit qu'elle écoute, mais vous avez tord, on va continuer comme avant. Moi, j'écoute, j'entends et je propose une solution qu'on va faire. Céline, c'est plus la continuité après 20 ans qu'elle est là. Moi, c'est le changement. Ça fait que quatre ans que je suis là, j'ai vu ce qui se passe, il faut améliorer certaines affaires.»

- Léandre Gervais