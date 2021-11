Bilan de plusieurs opérations en sécurité routière dans la région

La Sûreté du Québec dresse le bilan de plusieurs opérations en sécurité routière qui se sont tenues dans la région.

Au cours de la première opération, qui avait lieu sur la route 117 entre la ville de Rouyn-Noranda et l'entrée de la réserve faunique La Vérendrye, ce sont 55 constats d'infraction pour des vitesses excessives qui ont été remis.

Six personnes ont également reçu des constats d'infraction pour différentes infractions au code de la sécurité routière.

La deuxième opération s'est déroulée dans la ville d'Amos.

Sur près de six heures, la Sûreté du Québec a distribué six constats d'infraction pour des vitesses excessives et sept véhicules ont été mis hors services.



Ce type d'opération concerté a pour objectif d'avoir un impact auprès des usagers et de créer un effet mémoire en lien à la présence policière accrue sur un axe routier.