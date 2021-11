Blackburn arrache un point pour les Foreurs

Les Foreurs s'inclinent 5-4 à Shawinigan, mais soutirent quand même un point de classement pour un match en prolongation, jeudi soir.

Le lent début de match des Foreurs, qui perdaient 2-0 après une, après avoir donné 24 lancers, a déplu à l'entraîneur Maxime Desruisseaux.

Avec 43 arrêts au total, le gardien William Blackburn a été le meilleur Foreur.

Sauf que l'équipe a continué de pousser, marquant deux buts en troisième période.

«Nos débuts de matchs et enlever du temps et de l'espace dans notre zone, on doit améliorer ça. Si les gars y croient comme ça tous les matchs, il va se passer des belles choses prochainement. Là, on a le vent dans la face, mais je suis convaincu qu'il va se passer des belles choses.»

- Maxime Desruisseau, instructeur-chef