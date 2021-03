Bonheur et déception pour le hockey mineur

Le plan de reprise graduelle des sports organisés du gouvernement Legault apporte du bonheur, mais aussi de la déception à l'association de Hockey de Rouyn-Noranda.

À compter du 26 mars, en zone orange, il sera possible de pratiquer une activité ou suivre des cours à l’intérieur en groupe de huit personnes.

La tenue de matchs ou de compétitions demeure cependant interdite pour le moment.

L'association de hockey mineur de Rouyn-Noranda poursuit sa préparation en vue de tenir des pratiques.

«Nos groupes étaient déjà faits. Il faut simplement remanier tout ça pour respecter les règles. On est content, mais on est aussi désappointé du fait qu'on aurait beaucoup aimé retourner où on était avant les fêtes. On trouvait que ça allait super bien, on respectait les règles et on pouvait jouer des matchs. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on n’est pas capable de ravoir les mêmes consignes aujourd'hui.»

-Michel Morin, président de l'association de Hockey de Rouyn-Noranda