Budget de 2022 à la hausse dans la MRCVO

La MRC de la Vallée-de-l'Or dépose un budget de presque 20 millions de dollars pour 2022.

C'est en hausse de plus d'un million et demi de dollars.

Les quotes-parts des six municipalités sont en hausse de 1.3%, notamment en environnement et en gestion administrative.

«On a un gros mandat devant nous. On va travailler ensemble sur des décisions qui touchent la qualité de vie et le budget. La gestion des matières résiduelles sera majeure, on doit consommer moins, enfouir moins et composter plus. On aura aussi à faire une nouvelle mouture du plan de gestion des matières résiduelles sur le territoire.»

- Martin Ferron, préfet réélu de la MRCVO