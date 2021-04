Budget: du bon et des oublis selon Sébastien Lemire

Le budget fédéral présenté aujourd'hui par la ministre Freeland comporte du bon, mais également des oublis, selon Sébastien Lemire.

Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue voit d'un bon oeil le prolongement jusqu’au 25 septembre de certains programmes d'aide, comme la subvention salariale et la subvention pour le loyer.

Parmi les oublis du gouvernement, Sébastien Lemire mentionne qu'aucune somme n'est envoyée aux provinces pour combattre la pandémie, alors que celles-ci demandaient 28 milliards$.

«Quand on voit que la dette atteint un sommet de plus de 1 200 milliards de dollars et que le déficit, lui, va être 154,7 milliards, ça aurait été quoi répondre aux besoins des provinces, surtout qu'on entend le gouvernement dire que c'est correct de dépenser en ce moment étant donné que les taux d'intérêt sont bas et qu'on est capable de l'assumer. Il aurait également pu l'assumer pour les provinces.» -Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue

En ce qui a trait au 500$ versé aux personnes âgées de 75 ans et plus bénéficiaires de la pension de la Sécurité de la vieillesse, le député bloquiste se dit déçu que les gens de 65 et plus soient laissés de côté.

«On créer deux classes d'aînés. Un aîné par la nature de ce qu'il est quelqu'un qui a contribué toute sa vie au système et qui aura payé ses impôts et qui rendu à la fin de sa vie et qu'il aura pris sa retraite, il s'attend à pouvoir garder une forme de qualité de vie, notamment par les programmes de sécurité de la vieillesse. Cette augmentation-là aurait du être à partir de 65 ans et non 75 ans.» -Sébastien Lemire

Concernant le 250M$ annoncé pour la mise en oeuvre d'une initiative de relance régionale de l’aérospatiale, Sébastien Lemire a des doutes par rapport au montant que la région pourrait recevoir et interpelle le ministre des Transports.