Budget fédéral: nos députés fédéraux ont des attentes

Dans moins d'une semaine, le gouvernement fédéral publiera son budget.

Évidemment, les députés bloquistes la région ont plusieurs attentes.

On y retrouve entre autres une augmentation des transferts en santé de l'ordre de 36 milliards de dollars vers les provinces.

La députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Sylvie Bérubé, nous mentionne ses priorités et un élément qui selon elle ne doit pas être négligé par le gouvernement.

«Nous, les priorités c'est les personnes aînées, c'est la foresterie. Il y a aussi beaucoup de dossiers qui nous touchent avec l'immigration et la main-d'oeuvre. Ce qu'il faut apporter c'est que l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec continuent le développement et innovent. C'est ça qu'on doit retenir.»