Budget provincial : du bon pour l'Abitibi-Témiscamingue?

Les Témiscabitibiens pourront-ils tirer profit du budget de la CAQ déposé mardi?

Selon la directrice principale, fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton en Abitibi-Témiscamingue, Stéphanie Roy, c'est possible avec un exercice financier qui en a pour tous les goûts, sans avoir atteint toutes les cibles.

D'après elle, il aurait pu y avoir de meilleures annonces en environnement, alors que ce qui a été ajouté vient surtout bonifier les programmes déjà en place.

Par ailleurs, elle retient la somme de 500$ pour les contribuables ayant gagné moins de 100 000$ en 2021 et une aide au secteur aérien :

«Le transport aérien, ça va pouvoir toucher les Témiscabitibiens. On sait que le transport aérien ce n'est pas facile ici, alors si on peut le rendre plus abordable, ce serait bien.»

- Stéphanie Roy