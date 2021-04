C'est la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme

La Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme est l'occasion de démystifier un peu la situation pour les gens qui en sont atteints.

La Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue note qu'il y a de plus en plus de cas chez nous.

Judith Létourneau est la présidente de l'organisme et est elle-même autiste. Elle a livré un témoignage dans le Boost ce matin sur comment elle est affectée :

«C'est sûr que c'est de l'hypersensibilité. Par exemple, quand tu as une grosse migraine, de la misère à endurer ton linge, la lumière et les gens. Moi, c'est ça au quotidien, sans le mal de tête. Un conseil, ne pas nous dire de nous calmer, juste de nous laisser aller, nous retirer dans un endroit plus calme.»

- Judith Létourneau