C'est le retour au noir pour les agences de voyage

Le moral n'est pas très haut pour les agences de voyage.

Les temps sont durs depuis deux ans et malgré quelques accalmies, l'incertitude est toujours palpable.

«On était sur une super belle lancée en septembre et une bibitte revient dans le décor. On recommence à zéro avec des annulations et des remboursements. En 18 mois- 2 ans, ce n'est vraiment pas évident. Je suis positif, mais je ne sais pas quand ça va revenir bon. L'économie est très bonne en région, les gens demandent à voyager.»

- Martin Beauvais, copropriétaire au Club voyages Lavoie de Val-d'Or