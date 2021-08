C'est parti pour 19 logements sociaux à Malartic

Après des années d'attente, le projet de 19 logements sociaux en santé mentale est sur les rails à Malartic.

Au printemps prochain, des gens pourront être logés sur la rue Pépito, avec de l'encadrement.

Les logements seront aussi subventionnés de manière à ce qu'il n'en coûte pas plus du quart du revenu d'un locataire.

Il aura fallu faire des demandes, obtenir des subventions, penser et repenser le projet et franchir bien des obstacles, mais on y est presque.

La chargée de projet au groupe Soleil, Carole Duschenay, est derrière tous ces efforts :

«Quand je suis rentrée, il y a 10-11 ans, ce projet était sur les tablettes, sur la filière 13. Je l'ai dépoussiéré, j'ai sorti ça et depuis ce temps on travaille là-dessus, avec d'autres personnes. Ça va être beau, c'est super.» -Carole Duschenay, chargée de projet au groupe Soleil

«Les logements sociaux, on en entend souvent parler, bien des organismes ont revendiqué. Ce n'est pas un luxe. C'est un concept pour logements abordables pour gens avec problématique. C'est quelque chose d'intéressant pour la société.» -Pierre Dufour, ministre régional

Il faudra aussi penser à une phase 2, alors que la demande est au moins d'une cinquantaine de places.

D'autres projets vont aussi voir le jour ailleurs en région, que ce soit à Val-d'Or (Château Marie-Ève), à Laverlochère-Angliers et à Rouyn-Noranda (Maison Martin-Bradley).