C'est parti pour les travaux à la cathédrale d'Amos

Les travaux de rénovation de la cathédrale d'Amos sont maintenant commencés.

C'est l'entreprise montréalaise Atwill-Morin qui hérite du contrat de plus de 4M$.

Auparavant, ils ont entre autres travaillé sur le remplacement des pierres de taille et des pierres sculptées au parlement à Ottawa et au démantèlement complet et reconstruction de l'esplanade à la Cour suprême.

Rappelons qu'il faut remplacer les blocs de béton, les briques et faire divers autres travaux.

Au début du mois de mars, le gouvernement du Québec avait annoncé un investissement de cinq millions de dollars supplémentaires dans le projet.

Les rénovations devraient être complétées à temps pour les célébrations des 100 ans de la cathédrale, en 2023.