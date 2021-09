L'Association du hockey mineur de Val-d'Or est prête à revenir au jeu.

L'organisation a débuté dans les derniers jours ses activités 2021-22.

Des règles s'appliquent, dont le passeport vaccinal pour les joueurs de 13 ans et plus, la signature d'un registre et le port du masque pour les spectateurs.

Des bénévoles assurent le respect des règles.

Plus de détails seront donnés au fur et à mesure sur la page Facebook de l'Association.