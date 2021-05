C'est reparti pour le Refuge Pageau d'Amos

Le Refuge Pageau d'Amos est de nouveau ouvert au public.

Depuis samedi, il est possible de visiter, après réservation.

La visite dans un parcours de 1.5km dure autour de deux heures.

«Les jeunes du printemps ne sont pas arrivés encore. On peut voir présentement les orignaux, les ours, les coyotes, les renards, la grue du Canada et le porc-épic. Tous nos résidents sont en place et les nouveaux vont s'en venir bientôt.»

Les frais d'entrée sont investis dans les soins aux animaux et le maintien des infrastructures. Félix Offroy n'a qu'un voeu :

«On se relance en saison touristique et on espère ne plus jamais fermer. Nous, on n'a pas le choix, c'est notre plus grand revenu et notre mission d'éducation. On veut voir des gens de tous âges passer les portes du Refuge Pageau pour essayer de semer une graine chez ceux qui ne l'ont pas encore.»

- Félix Offroy