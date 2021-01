«C'est un tricheur et un menteur» - Marc Lemay sur Donald Trump

Donald Trump vit ses dernières heures à la Maison-Blanche, comme président des États-Unis.

C'est la fin d'un règne tumultueux de quatre ans, placé entre deux élections qui ont divisé les Américains.

L'ancien député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Marc Lemay, a suivi les dernières années de la politique américaine avec grand intérêt :

«Je pense que c'est le pire président que les États-Unis se sont donné depuis le début du 19è siècle. C'est un tricheur, un menteur et un populiste de bas étage. Il s'attendait probablement à ne jamais être élu, mais il l'a été. La seule chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'il ne puisse pas se représenter en 2024.»

Marc Lemay estime que l'élection serrée de Joe Biden ne règle pas tous les problèmes :

«On l'a échappé belle, vous n'avez même pas idée. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les complotistes, ceux qui ne croient pas plus à l'État ou à la démocratie et qui sont prêts à renverser le gouvernement, même par les armes.»

- Marc Lemay