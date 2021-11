C'est une dure semaine pour les services de garde

Bien des parents de l'Abitibi-Témiscamingue feront des miracles cette semaine pour concilier famille et travail.

Les services de garde sont lourdement handicapés par des grèves.

Aujourd'hui (lundi) et vendredi, les CPE de la CSQ sont en arrêt de travail.

Demain (mardi), mercredi et jeudi, ce sont les installations de la CSN qui sont touchées.

Les éducatrices demandent de meilleures conditions de travail, notamment au niveau salarial.

Un sondage réalisé chez les éducatrices de la CSQ montre que 80% d'entre elles sont épuisées et que presque 70% ont songé à quitter leur emploi au cours des trois dernières années.

«Nos membres sont de plus en plus épuisés. C'est une charge immense de s'occuper de jeunes 0-5 ans, avec tous les programmes éducatifs qu'on a à faire. Il y a aussi augmentation des enfants ayant des besoins particuliers. On veut des solutions concrètes pour soutenir nos intervenantes, pour aider encore plus les enfants et les familles. Malheureusement, les solutions de Mme Lebel (Sonia Lebel, Présidente du Conseil du trésor), c'est de faire travailler encore plus nos intervenantes.» - Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec

Les CPE de la CSQ touchés par une grève lundi et vendredi :

- CPE la Ribambelle de Rouyn-Noranda

- CPE l'Anode magique de Rouyn-Noranda (3 installations)

- CPE Chez Caliméro de Ville-Marie (2 installations)

Les CPE affiliés à la CSN touchés mardi, mercredi et jeudi :

- Vallée des loupiots de Val-d'Or

- Fleurs et miel de Rouyn-Noranda

- Bonnaventure de Rouyn-Noranda

- Petits chatons de La Sarre

- Bambin et câlin de Malartic

- Au village des petits lutins de Lorrainville

- P'tits maringouins de Matagami

- Cannelle et pruneau de Témiscaming

- Pidaban de Témiscaming First Nation