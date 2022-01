«C'est une famille courageuse» - Un ami des sinistrés de Languedoc

L'aide continue de s'organiser après un incendie qui a ravagé la maison d'une famille de neuf personnes en fin de semaine à Languedoc, en Abitibi-Ouest.

Personne n'a été blessé, mais la famille de sept enfants a tout perdu.

Les élus de Taschereau, localité voisine, ont rapidement offert de coordonner les efforts pour recueillir des dons et des vêtements.

Un gofundme a été lancé par un ami de la famille et a atteint plus de 11 000$ en quelques heures.

L'instigateur de la campagne de sociofinancement et ami de la famille, Luc Bossé :

«Je trouve que c'est des personnes qui ont le moral. Ils vont passer au travers, on le sait, c'est un coup dur, mais ils sont forts. Je me rends compte que la population de Taschereau et des alentours, ce sont des bonnes personnes. Le monde se tient. Aussitôt que la nouvelle a été connue, ça a commencé à débouler. C'est incroyable de voir les gens donner.»

- Luc Bossé