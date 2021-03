Ça coule dans les érablières

L'arrivée du printemps signifie également le temps des sucres pour plusieurs Québécois.

Dans les dernières semaines, plusieurs érablières de la région ont pu récolter la première coulée d'eau d'érable.

C'est légèrement plus tôt qu'à l'habitude.

«Moi, ma cible habituellement c'est le 21 mars. On est proche, mais avec la semaine passée je trouve que c'est un peu plus vite que les autres années. C'est loin d'être fini par contre. Ça peut changer et il peut retomber de la neige.»

-Hugo Lévesque, propriétaire de l'érablière Tem-sucre à Duhamel-Ouest