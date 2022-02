Ça repart (enfin) pour les Forestiers midget AAA

Les Forestiers d'Amos ont faim.

L'équipe midget AAA de l'Abitibi-Témiscamingue recommence à jouer dans quelques jours.

Après plus de deux mois sans jouer de matchs, Amos va recevoir de la visite dès vendredi prochain, le 18.

Pratiquer c'est bien, mais pratiquer sans jamais jouer commençait à peser lourd sur les joueurs, explique l'entraîneur-chef, Shawn Lanoue :

«On est fébrile et content de pouvoir recommencer. Ça fait depuis le 17 janvier qu'on ne fait que pratiquer. On va voir où on est rendu en tant qu'équipe par rapport au début de saison. On est content de se mesurer aux autres.»

- Shawn Lanoue