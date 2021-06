Ça va très bien pour les cabanes de Val-d'Or

Dormir dans les arbres à la cote à Val-d'Or.

Le complexe de cabanes sur pilotis Entre Lemoine et l'Arbre connaît un franc succès.

Inauguré il y a un mois, la plupart des fins de semaine sont pleines jusqu'en juillet pour les deux cabanes déjà prêtes.

Qui plus est, une troisième cabane sera terminée d'ici la St-Jean.

«J'y ai repensé quand ma blonde m'a dit qu'ici, il y a quatre ans, il n'y avait rien. Ça a pris un an pour débroussailler et passer la scie à chaîne. Quand j'y repense, c'est un bel accomplissement. C'est beaucoup de travail, mais ça a porté fruit. Les gens qui viennent ici ont des étoiles dans les yeux, on a de beaux commentaires, c'est vraiment le fun.»

- Aksel Nielsen-Kolding, président d'Entre Lemoine et l'Arbre