Canuel 13è (à son dernier) contre-la-montre

Karol-Ann Canuel prend la 13è place du contre-la-montre individuel du championnat mondial de cyclisme, en Belgique.

L'athlète de 33 ans termine à 2m48s de la gagnante.

Elle a bouclé le parcours avec une moyenne de presque 47 km/h.

Pour cette grande sportive d'Amos, il ne reste qu'une épreuve, la course sur route de samedi :

«J'essaye de ne pas trop y penser, mais je dois y penser pour en profiter. Je veux faire ce que je sais bien faire et avoir le meilleur résultat possible. Je commence plus à réaliser que c'était mon dernier contre-la-montre.»

- Karol-Ann Canuel