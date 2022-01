«Ce n'est pas compliqué d'aimer Val-d'Or» - Marshall Lessard

Marshall Lessard quitte les Foreurs de Val-d'Or le coeur gros.

À 19 ans, il a été échangé aux Sea Dogs de St-John.

L'ancien #63 du vert et or tentera de gagner le championnat là-bas, lui qui a été privé de cette chance l'an passé à Val-d'Or, quand il a été gravement blessé au genou en mars, mettant un terme à sa saison.

S'il est heureux de pouvoir viser les grands honneurs et de faire voir par les décideurs de la Ligue nationale de hockey, Marshall Lessard reconnaît que jamais il n'oubliera ses trois années à Val-d'Or.

«Je suis extrêmement triste de quitter Val-d'Or. J'avais une pension qui m'a accueilli à bras ouverts, je m'y sens comme chez moi. Les partisans m'ont tellement bien accueilli. Ce n'est pas compliqué d'aimer les fans de Val-d'Or et toute la ville. Ce sont les plus belles années de ma vie.» - Marshall Lessard

Lessard a été questionné sur son arrivée à Val-d'Or et sur le match du 31 décembre 2018 :

«C'était ma première partie à Val-d'Or et l'aréna était remplié. À ma première game contre les Huskies, à leur grosse année, on avait gagné. Ça restera toujours gravé dans ma mémoire (Note : Lessard avait marqué deux buts dans une victoire de 3-2 des Foreurs).» ​- Marshall Lessard

En retour de Lessard, les Foreurs ont obtenu le premier choix de Charlottetown au repêchage 2022 et l'attaquant Francis Woods, un jeune de 16 ans qui joue pour Gatineau au midget AAA actuellement.

La transaction n'est cependant pas finale et le vert et or recevra un autre morceau après la saison.