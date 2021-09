«Ce n'est pas le temps d'aller en Chine» - Marc Lemay

L'ancien député fédéral Marc Lemay estime que l'idéal pour les voyageurs est d'éviter la Chine et pour un bon bout de temps.

L'ex-élu bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue a suivi avec attention la situation entourant les deux Michaël, emprisonné en Chine pendant 1000 jours. Selon lui, c'était carrément un kidnapping.

Marc Lemay l'admet, pour l'instant, les Chinois jouent les durs et veulent obtenir tout ce qu'ils désirent, peu importe la méthode :

«Vous devriez éviter la Chine le plus possible. On a vu avec les 2 Michaël, si on avait un doute sur comment les Chinois traitent le monde. Ils les ont pris en otage, je trouve ça déplorable. 60 000 étudiants chinois viennent au Canada et aux États-Unis annuellement. Combien prennent des secrets industriels? Moi, je suis inquiet des relations entre le Canada et la Chine.»

- Marc Lemay