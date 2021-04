«Ce n'est pas une saison perdue» - Guillaume Bisaillon

La saison de hockey midget AAA n'aura jamais pris son envol.

Il n'y a pas encore d'annonce officielle, mais il faut se rendre à l'évidence.

Chez les Forestiers d'Amos, il y a quatre entraînements par semaine, incluant des matchs intra-équipe.

L'équipe a aussi joué contre les Gaillards au niveau collégial, avant les Fêtes.

L'entraîneur-chef Guillaume Bisaillon estime que la saison n'est pas qu'un gâchis :

«Ce n'est pas une année perdue, les gars ont progressé. On fait des matchs et on applique ce qu'on a vu à l'entraînement. Les joueurs améliorent beaucoup leur technique et les habiletés individuelles. Ce sera facile à récréer l'an prochain.»

- Guillaume Bisaillon