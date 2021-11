Céline Brindamour devient mairesse de Val-d'Or

Céline Brindamour devient la première mairesse de Val-d'Or.

Conseillère pendant 20 ans, elle coiffe Léandre Gervais à l'élection de dimanche.

Céline Brindamour a raflé 66% des votes et termine avec une majorité de plus de 2 000 votes.

Céline Brindamour est émue et admet du même souffle qu'elle pourra compter sur des conseils de l'ex-maire Pierre Corbeil, au besoin, les deux ayant été collègues pendant huit ans :

«Maintenant, de devenir la première femme mairesse de ce beau Val-d'Or-là, c'est assez spécial. Moi et Pierre Corbeil, on s'est toujours bien entendus. Il m'a dit qu'il ne jouerait pas à la belle-mère, mais je connais son numéro de téléphone et son adresse, si j'ai besoin de lui parler de quelque chose, je vais le faire.»

- Céline Brindamour