Céline Brindamour veut ramener les gens sur la 3e Avenue

Céline Brindamour veut exploiter le potentiel économique de Val-d'Or.

Pour se faire, elle souhaite trouver des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre en appuyant les différentes demandes des garderies.

Évidemment, la revitalisation du centre-ville est un dossier d'une grande importance pour l'économie de la Ville.

Céline Brindamour a espoir que les gens vont recommencer à fréquenter ce secteur dans les prochaines années.

«Moi, j'ai hâte de voir notre belle ville revivre. Le centre-ville, c'est le milieu de vie et c'est l'image de Val-d'Or. J'ai confiance que les gens vont revenir. Il va falloir qu'ils reviennent. Il n'y aura pas de raison pour que les gens hésitent à venir sur la 3e avenue. Il y a un beau milieu de vie qui se prépare et on va dynamiser le centre-ville.»