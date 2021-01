Cet homme d'affaires monte en grade dans le monde minier

Sylvain Lehoux continue de gravir les échelons.

Le Valdorien est nommé vice-président d'Eldorado Gold Québec, lui qui était déjà directeur général.

En plus de développer la compagnie partout en province, il continuera de gérer la mine Lamaque à Val-d'Or.

«Le but ultime est de continuer le développement en région et au Québec, on a un beau portefeuille de propriétés. On veut continuer et on a des beaux prospects pour le futur. On a des discussions avec des juniors. Lamaque est un beau projet qu'on a réussi à développer quand même assez rapidement, avec une équipe solide et on veut que ça continue.»

- Sylvain Lehoux