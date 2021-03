Cette hockeyeuse rouynorandienne pourra terminer le travail

Bonne nouvelle pour la Rouynorandienne Sarah-Ève Coutu-Godbout.

Les activités de la Ligue nationale de hockey féminin vont reprendre à la fin du mois.

Ce sera la chance pour Sarah-Ève et son équipe, le Six de Toronto, de jouer les séries.

L'athlète de 23 ans a recommencé à pratiquer de façon plus intensive dans les derniers jours, après une pause d'un mois due au coronavirus.

Sarah-Ève a bon espoir de voir son club rafler les grands honneurs :

«On est juste vraiment contentes de se retrouver ensemble. Ça s'était fini sec à Lake Placid, mais là on a la chance de finir la saison, les séries et la Coupe à Boston, à la fin du mois, on est contentes d'avoir cette chance-là.»

- Sarah-Ève Coutu-Godbout