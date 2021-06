Chasseurs et pêcheurs pourront acheter leur permis en ligne

Les chasseurs et les pêcheurs n'auront bientôt plus besoin de se rendre dans un point de vente pour acheter leur permis.

À partir du 30 juin, les amateurs pourront accéder à la plateforme Web pour créer gratuitement leur dossier client et y acheter certains types de permis comme les permis de chasse au petit gibier et au saumon avec remise à l'eau.

D’autres fonctionnalités s’ajouteront au cours des prochaines années.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, affirme qu'il s'agissait d'une demande des chasseurs et des pêcheurs.

«On avait une demande qui était accrue de plus en plus. Qu'on le veuille ou non, on est dans une ère internet, les gens essaient de faciliter leurs achats. Ceux qui consomment à l'extérieur du Québec demandaient souvent pourquoi aux États-Unis on pouvait acheter les permis en ligne, mais pas ici.»