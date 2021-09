Chasseurs : prélevez des dents de votre orignal

La Direction de la faune de l'Abitibi-Témiscamingue demande l'aide des chasseurs d'orignal.

Dans la zone 13, qui représente pratiquement toute notre région, il vous est demandé de prélever une paire de dents des orignaux abattus.

La consigne s'applique aux adultes de plus d'un an et demi, mâles ou femelles.

Un tel geste permettra de connaître l'âge des prises, une précieuse donnée pour les biologistes, et de pouvoir évaluer la gestion, en plus de garantir une récolte soutenue dans les prochaines années.

Les dents des orignaux croissent en déposant, chaque année, des couches d'une matière nommée cément sur la partie extérieure de la dent. Analysées en laboratoire, ces couches visibles de cément permettent de déterminer l'âge de l'orignal.

- Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Les dents seront analysées en laboratoire et s'ajouteront aux infos disponibles, comme celles obtenues lors de l'enregistrement obligatoire du gros gibier.

Pour contacter le ministère des Fôrets, Faune et Parcs, cliquez ici.