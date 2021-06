Cindy Montambault est en action en Autriche

La Valdorienne Cindy Montambault est en Autriche ces jours-ci.

Elle va prendre part à une épreuve de la coupe du monde de vélo de montagne en fin de semaine.

Après la République tchèque, l'Allemagne, la Pologne et la Slovaquie, elle poursuit son tour de l'Europe.

Cindy Montambault explique que ce ne sera pas une partie de plaisir :

«Le parcours ici est assez demandant. Ce sont des côtes abruptes et des descentes très rapides et abruptes, c'est difficile de récupérer des longues montées. On annonce de la pluie. L'an passé, il a plu et ça a donné beaucoup de boue. D'après moi, ça risque d'être un peu le même scénario.»

- Cindy Montambault