Cinq jours d'enquête préliminaire pour Jonathan Maranda

Accusé de meurtre au premier degré à Val-d'Or, Jonathan Maranda subira son enquête préliminaire en février.

L'homme de 41 ans est détenu depuis plus d'un an, lui qui est accusé d'avoir tué Nathan Wapachee, dont le corps avait été découvert dans un conteneur du centre-ville de Val-d'Or, en mai 2020.

L'enquête préliminaire est comme un mini-procès servant à mesurer la solidité de la preuve contre un accusé, avant d'aller en procès proprement dit.

Il peut aussi, dans des cas plus rares, servir à faire modifier une accusation.

L'enquête préliminaire de Jonathan Maranda va durer cinq jours et se fera devant le juge Jean R. Beaulieu.

Me Steve Hanafi représente l'accusé et Me Jonathan Tondreau est le procureur de la poursuite.