Cinq millions de dollars pour la Cathédrale d'Amos

Québec investit cinq millions de dollars supplémentaires dans le projet de rénovation de la Cathédrale d'Amos.

L'argent, qui provient du ministère de la Culture, va servir à remplacer le revêtement, à réparer le béton et à remplacer portes et fenêtres, notamment.

Cette somme, avec celles déjà annoncées dans les dernières années et l'argent amassé dans le milieu, permet de boucler le financement.

C'est une des belles journées dans la carrière de la députée caquiste Suzanne Blais :

Le premier ministre François Legault a pris soin d'envoyer une vidéo aux instigateurs du projet :

«Au Québec, on a des bâtiments religieux d'une valeur inestimable et la Cathédrale d'Amos est un bon exemple. C'est une des églises les plus impressionnantes au Québec. Il fallait le faire à l'époque, concevoir un dôme de cette ampleur-là.»

- François Legault