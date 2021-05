Combien y aura-t-il de Témiscabitibiens en 2035?

La population régionale devrait être stable d'ici 2035. C'est la prédiction de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, via son Tableau de bord 2021.

Si ça s'avère vrai, ça voudrait dire une diminution de 63 citoyens entre 2020 et 2035.

«Ça s'explique par le fait que les scénarios actuels prévoient une croissance de la population de l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'en 2026 et à partir de ce moment-là, on pourrait voir légère diminution jusqu'en 2041.» -Mariella Collini, agente de recherche à l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

Il y aurait entre autres plus de décès que de naissances et plus d'immigration en provenance d'autres pays que d'autres régions du Québec.

Dans ce scénario, seules les MRC de la Vallée-de-l'Or et de Rouyn-Noranda connaîtraient une augmentation de population.

«Quand les gens arrivent en Abitibi-Témiscamingue, ils ont souvent les deux MRC principales et plus urbaines. L'UQAT est vraiment un pôle attractif. Les gens qui viennent d'autres régions vont souvent opter pour ces secteurs-là qui ont généralement des soldes migratoires interrégionaux plus positifs que les autres.» -Mariella Collini, agente de recherche à l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

Elle affirme que la MRC d'Abitibi commence cependant à se faire une réputation.

Par ailleurs, toujours selon le Tableau de bord, il y avait un peu plus de 5000 étudiants à l'UQAT l'automne dernier. Du lot, 78% étaient des femmes.

Plus de 20% des citoyens d'ici n'ont pas de diplôme d'études secondaires.