Comment rendre la route 117 plus sécuritaire?

Différents partenaires, comme la Sûreté du Québec, la SAAQ et les contrôleurs routiers s'unissent pour sécuriser la route 117.

C'est l'axe routier le plus utilisé en Abitibi-Témiscamingue, et de loin.

La campagne «Fais pas l'autruche» est lancée pour rappeler les règles de sécurité aux automobilistes.

Ce sont des règles que tout le monde connaît, mais qui sont souvent bafouées, ce qui mène à des accidents, parfois mortels.

Le capitaine François Côté est directeur du centre de service de la Sûreté du Québec à Rouyn-Noranda :

«On sait que les gens connaissent les comportements sécuritaires sur nos routes, on veut juste qu'ils ne fassent pas l'autruche et qu'ils s'en rappellent. Si, avec cette campagne, on parvient à sauver une ou deux vies, ce sera ça de sauver pour des familles et des gens de la région. Ça nous impacte beaucoup personnellement.»

- François Côté