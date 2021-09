Congestion monstre à Malartic en raison des travaux

La circulation a été grandement affectée à Malartic hier (lundi).

C'est qu'avec les travaux d'asphaltage, il a fallu faire de l'alternance, sous escorte.

La file était particulièrement longue vers Dubuisson, en provenance de Val-d'Or.

Le maire, Martin Ferron explique qu'il s'agit d'une situation particulière et que peu de solutions étaient possibles.

«C'était une situation délicate parce que c'était dans l'entrée de la ville et que lorsqu'il y a du pavage il est impossible de passer sur le bitume frais. Il n'y avait pas de zone de déviation possible. On demande aux gens d'être patient et de laisser les employés faire les travaux. Ils doivent être faits.»

Les travaux sur l'avenue Royal pourraient se poursuivre jusqu'à la fin octobre.

«Ça avance bien et ça pourrait se poursuivre jusqu'à la fin octobre. D'ici là, il faut que dame nature collabore. L'automne passé elle ne l'avait pas été et on n’avait pas pu faire du pavage dans certaines rues parce qu'il pleuvait trop. Cette année, s'il y a une partie qui pourrait ne pas être terminée ce serait probablement la section entre l'hôpital et le rond-point vers Rouyn-Noranda. On aurait 4/5 des travaux de fait. C'est évidemment dans le pire scénario.»

-Martin Ferron