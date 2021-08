Cours de pilotage : ce sera à Val-d'Or

La fameux cours de pilotage au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue se donnera finalement... à Val-d'Or.

Le Cégep l'avait initialement promis à cet endroit, avant d'ouvrir l'appel d'offres aussi pour Rouyn-Noranda, ce qui avait divisé la région et soulevé l'indignation dans la Vallée-de-l'Or.

Après avoir effectué une révision des coûts, le Cégep juge maintenant possible que le cours soit donné à Val-d'Or plutôt qu'ailleurs.

Le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais, confirme que la réaction de la communauté valdorienne a eu un rôle à jouer.

Le contrat ne ciblera que la première cohorte, mais tout est en place afin que ça se poursuive dans le futur

«On a une capacité pour offrir la formation pour plusieurs cohortes. On souhaite qu'elle se donne toujours à Val-d'Or. Normalement il ne devrait plus y avoir de soucis. On avait des problèmes d'ordre budgétaires et l'ensemble de la communauté nous a dit qu'elle serait derrière nous si on rencontre des difficultés.»

-Sylvain Blais